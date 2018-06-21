Красноярск, 21 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Спрос на углеводороды к 2040 году будет выше действующего даже в самых труднореализуемых сценариях, заявил 21 июня исполнительный директор нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин на собрании акционеров в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня», — заявил Сечин.

Он также напомнил, что еще пять лет назад многие не верили, что спрос на углеводороды по итогам 2017 года будет составлять 98,2 млн баррелей в сутки, прибавляя ежегодно по 1,3%.

Однако, по словам Сечина, к 2025 году мировой рынок ждет дефицит нефти, он оценивается на уровне 700−750 млн тонн ежегодной добычи.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз по цене на нефть марки Brent до $70 за баррель в 2018 году и до $65 — в 2019 году. Кроме того, Банк России повысил свой прогноз по средней цене на нефть в 2018 году с $61 до $67 за баррель.

Читайте также: На рынке нефти продолжится сокращение рисков