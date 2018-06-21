Потсдам, Германия, 21 июня, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Потсдаме проходит конференция по национальной кибербезопасности Германии, главные тема обсуждения «Влияние хакерских атак на выборы, как это сказывается на кибербезопасности страны», 21 июня сообщает dpa.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

На конференции Кристоф Майнель, директор «института Хассо Платтнер», который и организует конференцию, сказал: «Сегодня не только люди связаны сетевыми структурами, но даже машины становятся единой сетью».

На конференции присутствуют ведущие представители органов безопасности, политики и экономики. В частности, на конференции будет присутствовать президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен, президент Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх х и вице-президент Федеральной разведывательной службы Вернер Щенсный.