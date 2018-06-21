Иркутск, 21 июня, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Экс-директор бассейна «Спартак» Эдуард Рукосуев приговорен к 23 годам колонии за 69 эпизодов педофилии. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Иркутска.

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Мужчину признали виновным в половых сношениях с лицами младше 16 лет и развратных действиях (статьи 134 и 135 УК РФ). Как было установлено судом, преступления Рукосуев совершал в 2008—2015 годах, когда работал инструктором по физкультуре в одной из школ и старшим тренером в бассейне.

Насилие и развратные действия в отношении несовершеннолетних совершались им в Иркутской области, Бурятии, Москве и Санкт-Петербурге. О домогательствах мужчины к воспитанникам стало известно в 2015 году, в начале 2016 года было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил бывшему директору бассейна принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания — в колонии строгого режима. В течение двух лет после освобождения ему запрещена государственная или муниципальная служба и в течение 15 лет — работа с детьми.

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