Вашингтон, 21 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. 20 июня министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила Пентагон, где провела встречу со своим американским коллегой Джимом Мэттисом, передает телеканал N-TV. После переговоров министр подчеркнула длительность и важность трансатлантических связей и что США остаются бесценным партнером для Германии несмотря на текущий кризис в отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Эта дружба очень важна для нас. Хорошо иметь таких друзей на своей стороне, как ты, Джим», — обратилась фон дер Ляйен к Мэттису.

Джеймс Мэттис рассматривается многими политиками в ЕС как последний надежный партнер в администрации президента США Дональда Трампа. Маттис также послал примирительный сигнал в Берлин, заявив, что очень хорошо слышать на международной арене четкий и ясный демократичный голос Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной немецкая пресса оценила отношения между США и Германией как «критичные». В частности, Германия подвергается жесткому давлению со стороны США из-за своего нежелания тратить 2% ВВП на оборону в рамках партнерства НАТО.