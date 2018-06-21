Лос-Анджелес, США, 21 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Кевин Спейси в августе 2018 года впервые после секс-скандала появится в полнометражном фильме, на экраны выйдет картина режиссёра Джеймса Кокса «Клуб молодых миллиардеров», об этом 20 июня сообщила газета The Mercury News.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Кевин Джеймс. реж. Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США Кевин Спейси

Дистрибьютор отмечает — руководство прекрасно знает о том, что Спейси замешан в секс-скандале. Однако в компании считают, что около сотни людей, которые много работали над фильмом, имеют право увидеть их продукт на экране. Сообщается, что картина будет показываться в США в режиме ограниченных показов.

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Напомним, в октябре 2017 года актёр Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было лишь 14 лет, Кевин Спейси, будучи пьяным, приставал к нему. В ответ на эти обвинения Спейси опубликовал сообщение, в котором сказал, что он извиняется, если подобное действительно имело место, но он ничего не помнит о том, что было более 30 лет назад.