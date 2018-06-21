Лондон, 21 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила против политики разделения детей мигрантов и их родителей, проводимой в США, сообщает 21 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Содержание детей в клетках вызывают глубокую озабоченность. Это неправильно, это не то с чем мы можем согласиться, этот подход противоречит взглядам Соединенного Королевства», — подчеркнула Мэй.

Напомним, за последние недели в США активно распространяется информация, что пограничники насильно разделяли детей и их родителей, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже подписал указ, запрещающий подобную практику.