Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. После протестов жителей Нижнего Новгорода, которые в мае 2018 года после получения квитанций с перерасчётом платы за тепло, оказавшейся завышенной, вышли на стихийный митинг, перекрыв одну из дорог, областные власти решили подстраховаться. По предложению министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в регионе предлагается платить за отопление «равномерно в течение календарного года». Проект соответствующего постановления до 26 июня 2018 года проходит независимую антикоррупционную экспертизу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тарифы ЖКХ

Проект постановления правительства Нижегородской области внесён на экспертизу 19 июня 2018 года, в нём содержится всего лишь одна строчка.

«Установить, что на территории Нижегородской области при расчёте размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяется способ осуществления потребителями оплаты равномерно в течение календарного года», — отмечается в документе, который вступит в силу сразу же после официального опубликования.

Напомним, в мае 2018 года жители Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода получили квитанции с перерасчётом платы за отопление, суммы в которых оказались завышены и в ряде случаев существенно, вплоть до 12 тыс. рублей. Жители возмутились и вышли на стихийный митинг, перекрыв одну из городских дороги.

«Посмотрел вчера в личном кабинете и ужаснулся. +6000 рублей к обычному платежу за отопление. Никаких долгов у меня нет, всегда всё оплачено вовремя и в полном объёме. Позвонил туда, говорят, что это перерасчет за 2017 год. Вся улица (как минимум) получит. Все претензии к ТЭЦ», «Мы написали в Теплоэнерго, в связи с чем так топят. У нас в здании +27…+30 было, просили скорректировать подачу тепла, в ответ получили отписку. Все окна были нараспашку, мы просто отапливали улицу. Это просто безобразие. Надо в прокуратуру писать массовую жалобу», «У меня +3000 рублей. Сначала думала, что платёж в том месяце не прошел, но нет, пересчет за отопление», — возмущались горожане.

Власти вмешались в ситуацию и пообещали, что будет сделан перерасчёт. Прокуратура области также провела проверку и выяснилось, что причиной завышенных счетов стала несвоевременная поверка коллективных приборов учёта, и плату начислили по нормативу, который существенно выше. По результатам проверки было внесено представление об устранении нарушений главе ООО «Автозаводская ТЭЦ».

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После встречи с руководством компании — поставщика услуги врио губернатора Глеб Никитин заявил, что «перерасчеты, которые были связаны с не функционирующими приборами учёта, будут откорректированы на ноль», а тем, кто успел внести завышенные суммы, их учтут в следующих платежах.

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