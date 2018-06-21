Москва, 21 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Меры, принимаемые властями при согласовании публичного мероприятия, должны в наименьшей степени вмешиваться в право граждан на мирные собрания, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда. На 21 июня намечено обсуждение вопросов, связанных с применением законодательства о митингах, пишут «Ведомости».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Так, для отказа от проведения публичного мероприятия у властей есть лишь два основания: подача заявки лицом, которое не вправе выступать в таком качестве, и проведение митинга в месте, где собрания запрещены. В прочих случаях организатору должно быть направлено подкрепленное аргументами предложение об изменении места или времени проведения собрания.

Об отказе в проведении митинга речь в таком случае не идет. Организаторы акции должны продолжить взаимодействие с органом власти.

Возможные неудобства для граждан, связанные, к примеру, с изменением движения транспорта или помехами для пешеходов, не будут причиной для внесения изменений в планы организаторов собрания. Вместе с тем условия дорожного движения должны остаться в пределах допустимых норм.

Читайте также: «Подготовка к проведению митингов приводит к большим бюджетным затратам»