Москва, 21 июня, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В поликлиниках и больницах Москвы до конца 2018 года обновят 150 льготных аптечных пунктов. В них проведут ремонт, оснастят новыми компьютерами, принтерами, сканерами штрих-кодов и фармацевтическими холодильникми, сообщается на портале мэра Москвы.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Сейчас аптечный пункт в поликлинике — это небольшое помещение с окном в стене, через которое фармацевты выдают бесплатные лекарства по рецепту. После реконструкции пункты станут более просторными и светлыми, их отделят витринами и прозрачными перегородками, рабочее место фармацевтов разбивают на функциональные зоны.

Также в льготных аптечных пунктах появится больше окон для выдачи лекарств, обслуживать пациентов одновременно смогут два фармацевта, таким образом, очередей образовываться не будет. По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, все льготные аптечные пункты в поликлиниках планируется отремонтировать в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве по просьбам пациентов продолжается совершенствование Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В частности, в этом году в московских поликлиниках внедряется новый дизайн медучреждений.

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