Москва, 21 июня, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Правительство России намерено урегулировать рынок парогенераторов и других альтернатив курению, для них не будет отдельного закона, сообщает 21 июня РБК со ссылкой на информированный источник.

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По данным собеседника издания, данный вопрос обсуждался на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, в ходе которого чиновники договорились не вводить для вейпов и электронных сигарет отдельного регулирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за последний год снижение доли курильщиков начало замедляться. Это связано с их переходом на другие виды табачной и никотинсодержащей продукции — кальяны, электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака. В настоящее время данный рынок законодательно не регулируется.

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