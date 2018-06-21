Сана, 21 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Йеменские хуситы поклялись сражаться до конца, после поражения в аэропорту города Ходейды, сообщает 21 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Лидер повстанцев Абделмадик аль-Хути призвал к мобилизации всех сил для отражения агрессии, поддерживаемой арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией и Объединенным Арабскими Эмиратами, для освобождения аэропорта в портовом городе Ходейда.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, что привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.