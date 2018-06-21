Ла-Пас, 21 июня, 2018, 08:13 — ИА Регнум. 20 июня президент Боливии Эво Моралес рассказал журналистам об итогах своей длительной зарубежной поездки, сообщает агентство Prensa Latina.

Questiondigital.com Эво Моралес

Среди важнейших достижений — подписание меморандума о взаимопонимании с Китаем для строительства двусторонней автомагистрали в стране, в которое будет инвестировано $850 млн. В рамках добровольного сотрудничества Китай выделил Боливии $28 млн. Кроме того, страна заняла у китайских партнеров $45 млн на разработку системы управления и безопасности граждан.

Также Эво Моралес рассказал о соглашениях, подписанных с российскими партнерами, в том числе с компанией «Газпром» о разведке и добыче полезных ископаемых и закупке автомобилей на природном газе.

Зарубежное турне боливийского президента началось 13 июня. Эво Моралес посетил Россию, затем Нидерланды и Китай. В Гааге он встретился с юристами, работающими над судебной тяжбой между Боливией и Чили вокруг прибрежной территории, которую Боливия утратила по итогам войны в 1879 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Боливия и «Газпром» подписали соглашение о добыче природного газа на участе Витиакуа.