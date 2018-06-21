Пермь, 21 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В Перми вечером 20 июня, уже после того, как стихия отгуляла своё, в мэрии заявили, что сотрудники МКУ «Благоустройство районов» проводят обследование улично-дорожной сети на предмет сломанных веток и упавших деревьев. Мониторинг и ликвидация последствий непогоды продолжается и утром 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Стоит отметить, что МЧС предупреждало о шквалистом ветре, граде и ливне дважды в течение суток, предшествовавших урагану. В центре Перми из-за урагана в кафе рухнула стена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, чрезвычайных ситуаций на территории региона не зафиксировано.

Между тем, в соцсетях опубликовано множество фотографий и комментариев по поводу бушевавшего ненастья. Затопленные дождевой водой улицы пермяки сравнивают с Венецией, а ненастный вечер с апокалипсисом. Сорванные кровли, поваленные деревья, бетонные столбы поперёк автомобильной дороги, порванные провода линии элекропередачи — всё это последствия разыгравшейся в Перми стихии.

Пользователи соцсетей сообщают, что в результате урагана пострадала посетительница кафе — произошло обрушение кирпичной кладки здания, находившегося по соседству с летней верандой.

Также соцсети облетело видео, на котором два строителя во время мощного дождя и ветра оказались в люльке на большой высоте. Люльку ураганом болтало во все стороны. Когда ветер стих, рабочие продолжили работу как ни в чём не бывало.

Синоптики прогнозируют в Прикамье и 21 июня ненастный день — с сильным ветром и грозой.