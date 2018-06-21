Москва, 21 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Москва и Московская область заключили соглашение о развитие Московского региона. До конца 2018 года появится программа, которая позволит решить многие проблемы московских дачников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

Александр Дейнека. Живопись. Вечер на даче. 1952

По его словам, Москва будет перечислять Московской области по 1 миллиарду рублей на ремонте дорог. Они находятся на территории области и ведут к дачам, где живут в большей степени москвичи.

Кроме того, в программу включены такие вопросы, как вывоз мусора, улучшение водоснабжения и электроснабжения. Программа рассчитана на несколько лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Один из шести приоритетов соглашения — совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

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