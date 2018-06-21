Новосибирск, 21 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Пассажирский лайнер Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск, совершил экстренную посадку в Новосибирске в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Толмачёво.

Салон самолета

Самолёт приземлился рано утром по местному времени, бригада скорой помощи оказала мужчине необходимую помощь, после было принято решение о госпитализации пассажира. Затем авиалайнер вылетел к месту назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в результате попадания птицы в стекло кабины пилотов самолёта Boeing 737−800, летевшего из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

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