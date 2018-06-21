Москва, 21 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В России недельная инфляция сохраняется на уровне 0,1% с начала июня. За последнюю неделю (10−18 июня) рост потребительских цен остался на этом же уровне — 0,1%, с начала июня — 0,2%, с начала года — 1,8%, сообщали в Росстате.

Инфляция

За неделю на 1,5% подорожали куры, на 1% — пшено, на 0,6% — сахар-песок, на 0,2% — вермишель и маргарин — на 0,2%. При этом куриные яйца подешевели на 1,0%.

Снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию — в среднем на 0,4%. Огурцы и помидоры стали дешевле на 8,2% и 6,9% соответственно. Одновременно выросли цены на морковь на 5,9%, картофель, капуста, лук и яблоки — на 1,2−2%. Бензин подешевел на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. Самым заметным в мае стало повышение цен на топливо. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин различных марок — на 4−6%, дизельное топливо — на 5,2%.

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