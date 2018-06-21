Киев, 21 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Венгрия чинит всевозможные препятствия для вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

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Он отметил, что Венгрия вставляет «даже не палки, а брёвна» в колёса украинской евроатлантической интеграции, при этом выразил надежду на то, что комиссия Украина — НАТО на высшем уровне всё-таки будет проведена, пишет «Интерфакс Украина». Глава СНБО уверен, что политические игры Будапешта не должны вредить безопасности Европы.

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Вопреки давлению: Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в 2014 году пришедшие к власти украинские националисты заявили о курсе на вступление в ЕС и НАТО, при этом начав проводить яростную русофобскую политику. Несмотря на всю поддержку со стороны западных стран, членство Украины как в ЕС, так и в НАТО по-прежнему остается под вопросом. Многие эксперты отмечают, что Украина не соответствует требованиям альянсов по многим параметрам.

Венгрия неоднократно блокировала евроинтеграцию Украины из-за принятого в стране нового закона «Об образовании», который запрещает обучение школьникам на родном языке после пятого класса. По мнению Будапешта, это ущемляет права национальных меньшинств.