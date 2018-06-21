Кито, 21 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Правительство Эквадора выделит на развитие национального кинематографа $1,7 млн, заявил президент страны Ленин Морено на встрече с кинематографистами в Технологическом институте кино и актерского мастерства в Кито. Об этом сообщает Prensa Latina.

Старый кинопроектор

«Мы должны сделать кино прибыльным. Вы не можете жертвовать собой в финансовом отношении. Поэтому мы поможем вам продвинуть вашу индустрию», — сказал президент.

Встреча работников сферы киноискусства с президентом и министрами культуры и туризма была проведена по инициативе председателя Союза аудиовизуальных художников Эквадора (Uniarte) Диего Миньоне, который считает, что кино имеет стратегическое значение и представляет собой колоссальную возможность для развития страны.