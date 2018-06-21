Кито, 21 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не удастся всю жизнь прятаться в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом в эфире телеканала Ecuavisa заявил глава эквадорского МИД Хосе Валенсия.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора. 2014

«Власти Эквадора пытаются найти решение этой проблемы, так как убежище (Ассанжа) не вечное, не следует воображать, что оно может существовать долгие годы», — сказал эквадорский дипломат.

Напомним, 46-летний основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, где он скрывается от экстрадиции в Швецию, ранее потребовавшей у властей Великобритании выдать журналиста в связи с вменяемыми ему преступлениями на сексуальной почве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Джулиана Ассанжа впервые навестили чиновники верховного комиссариата Австралии в Лондоне.

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