Эквадор мягко намекнул Ассанжу — убежище в Лондоне не вечное
Кито, 21 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу не удастся всю жизнь прятаться в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом в эфире телеканала Ecuavisa заявил глава эквадорского МИД Хосе Валенсия.
«Власти Эквадора пытаются найти решение этой проблемы, так как убежище (Ассанжа) не вечное, не следует воображать, что оно может существовать долгие годы», — сказал эквадорский дипломат.
Напомним, 46-летний основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года находится на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, где он скрывается от экстрадиции в Швецию, ранее потребовавшей у властей Великобритании выдать журналиста в связи с вменяемыми ему преступлениями на сексуальной почве.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Джулиана Ассанжа впервые навестили чиновники верховного комиссариата Австралии в Лондоне.
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