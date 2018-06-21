Москва, 21 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе получил свою известность исключительно благодаря Советскому Союзу. Об этом напомнил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова народного артиста Грузинской ССР, который признался, что был рад распаду Советского Союза.

Цитата из к/ф «Мимино» реж Георгий Николаевич Данелия. 1978. СССР Мимино в исполнении Вахтанга Константиновича Кикабидзе

«Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет», — написал сенатор в Twitter.

Напомним, мнение о возможном распаде России вслед за Советским Союзом грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе высказал в интервью Deutsche Welle. Он также добавил, что очень обрадовался, когда СССР перестал существовать, отметив, что «такую огромную махину» трудно было разнести в пух и прах. «Но Россия опять к этому идёт, по-моему», — сказал актёр.

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Также Кикабидзе признался в своей ненависти к гербу Советского Союза и самому СССР. При этом добавил, что в Россию он все же готов приехать, но при условии, что нынешний глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев уйдут из политики.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе в августе 2008 года после нападения Грузии на Южную Осетию отменил концертную деятельность в России, обвинив власти РФ в агрессии. С тех пор в Россию он не приезжал. В тот же год «в знак протеста против действий России в отношении Грузии» он отказался от российского ордена Дружбы, которого был удостоен в день своего 70-летия, 19 июля 2008 года, по указу президента РФ Дмитрия Медведева.

Тогда же артист сказал, что «с большим уважением и симпатиями относится к народу России, но не может принять орден после того, какие действия предприняла Россия в последнее время против Грузии».