Москва, 21 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание с представителями администрации президента РФ, сотрудниками финансово-экономического и социального блоков правительства, руководством Госдумы и партии «Единая Россия». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В частности, на совещании стороны обсудили поправки в рамках законопроекта об изменениях, которые планируется внести в законодательство страны в рамках пенсионной реформы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов по пенсионной реформе правительство РФ внесло в Госдуму РФ 16 июня текущего года. Предполагается поэтапное увеличение пенсионного возраста граждан страны до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Если закон примут, то возраст выхода на пенсию с 2019 г. будет ежегодно расти на 6 месяцев и достигнет установленных показателей к 2034 г.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что правительству РФ благодаря пенсионной реформе удастся направить дополнительные средства на увеличение пенсий.

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