Якутск, 21 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке 9 сентября в единый день голосования состоятся выборы шести губернаторов регионов из девяти, при этом главы четырех субъектов (Якутии, Приморья, Амурской и Магаданской областей) отправлены в отставку досрочно, а их места заняли врио. Столь массовую смену глав политолог Виталий Обедин связывает с сохранением своего места полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Свою позицию эксперт озвучил, комментируя информацию о том, что место премьер-министра Якутии займёт заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов.

«Теперь становятся более понятны причины по которым Борисов не досидел до 2019 года. У меня сложилось впечатление, что Юрий Трутнев просто разменял дальневосточных губернаторов, с которыми работал, оправдавшись ими за собственную неэффективность и сохранив кресло», — считает Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 4 октября 2017 года. Его место занял ранее возглавлявший ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Глава Амурской области Александр Козлов 18 мая 2018 года был назначен руководителем министерства по развитию Дальнего Востока. Вместо него регион теперь возглавляет экс-министр экономики Василий Орлов. 28 мая состоялись отставки губернатора Магаданской области Владимира Печёного и главы Якутии Егора Борисова. Колыму возглавил экс-мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов, Якутию — ранее руководивший её столицей Айсен Николаев.