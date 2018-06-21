Пхеньян, 21 июня, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре пообещал уничтожить испытательный полигон Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным издания, КНДР использовала данный полигон для испытаний двигателей для баллистических ракет, в том числе «Хвасон-15». Однако когда именно он будет ликвидирован, не сообщается.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Северная Корея начала передачу США останков американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950−1953 годов, в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты на встрече лидеров двух стран.

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