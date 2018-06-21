Южно-Сахалинск, 21 июня, 2018, 06:59 — ИА Регнум. 70 рабочих — мигрантов из Киргизии — отказались выходить на работу на строительстве ГРЭС-2 на Сахалине. Причиной отказа от работы мигранты указывают невыплату заработной платы с мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роберт Келер. Забастовка. 1883

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Все иностранные рабочие находятся в подчинении субподрядной организации ДМУ «Гидромонтаж».

"Зарплата выплачивается 16 числа каждого месяца, по договору. 16 июня мы получили деньги только за апрель. Когда за май — неизвестно. Нам сегодня позвонили юристы из ДМУ «Гидромонтаж» и стали угрожать, что если мы не выйдем на работу, то должны будем покинуть стройку и нас даже не будут кормить. В среднем наши зарплаты составляют от 45 до 80 тыс. рублей в месяц», — привело слова одного из рабочихИА Сахалин. Инфо.

Из компании уже уволилась часть киргизских рабочих. 13 человек уехали работать в Санкт-Петербург, получив зарплату за апрель и не дожидаясь майских выплат. Остальные ждут зарплату. Люди сегодня, 21 июня, обратились в почетное консульство Киргизии в Южно-Сахалинске, где им пообещали помочь.

«Мы сегодня звонили в офис ДМУ «Гидромонтаж», нам сказали, что денег нет не то, что на выплату зарплаты, — их нет даже на билеты для нас. Мы здесь остались и без денег, и без возможности уехать домой. Обратную дорогу они обязаны нам оплачивать, мы работает здесь по вызову принимающей стороны», — рассказал один из рабочих.

Генеральный директор ДМУ «Гидромонтаж» Алексей Прокопенко сообщил, что задержка с выплатой заработной платы мигрантам произошла из-за того, что строители не закрыли план. Соответственно, генподрядчик не оплатил невыполненные работы. Закрыть все вопросы по оплате труда компания обязуется до 28 июня — ожидается аванс от генподрядчика.

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Между тем, жителей Сахалина возмущает, что рабочих на такие зарплаты везут из других стран.

«Зачем везти издалека? За такие деньги местные будут работать!»

«Как зачем? Попробовали бы они местным задержать зарплату и не кормить — сразу бы получили заявление в прокуратуру. А так — просто привезли себе рабов», — пишут сахалинцы в социальных сетях.

ГРЭС-2 — строящаяся на Сахалине угольная электростанция мощностью 120 МВт. Застройщик — ПАО «РусГидро».

Как сообщало ИА REGNUM, забастовки мигрантов случаются на Сахалине не в первый раз. В мае 2018 года на курильском острове Парамушир забастовали мигранты-строители по той же причине — им не платили да к тому же, когда люди отказались работать бесплатно, выгнали из общежития, отказались кормить, отправлять на родину. В результате сроки сдачи объектов по ФЦП «Курилы» оказались под угрозой срыва.