Вашингтон, 21 июня, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Один из ключевых советников Белого дома в переговорном процессе по денуклеаризации Корейского полуострова Андреа Холл покинула свой пост. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальный источник.

Отставка

Андреа Холл занимала должность советника по безопасности в области оружия массового поражения и до последнего времени возглавляла межведомственную группу по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, в которую входят представители Госдепартамента, Тихоокеанского командования, Национального управления по ядерной безопасности и других ведомств.

По информации издания, замена Холл уже обсуждалась ранее. В то же время подчёркивается, что решение о её отставке принято в момент, когда Белый дом потребовал в кратчайшие сроки добиться ощутимого прогресса в реализации совместного заявления лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Подробностей о причинах отставки и о том, кто именно заменит Андреа Холл в переговорной команде, источники газеты не приводят.