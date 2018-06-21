Советник Белого дома по переговорам с Пхеньяном отправлена в отставку
Вашингтон, 21 июня, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Один из ключевых советников Белого дома в переговорном процессе по денуклеаризации Корейского полуострова Андреа Холл покинула свой пост. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на официальный источник.
Андреа Холл занимала должность советника по безопасности в области оружия массового поражения и до последнего времени возглавляла межведомственную группу по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, в которую входят представители Госдепартамента, Тихоокеанского командования, Национального управления по ядерной безопасности и других ведомств.
По информации издания, замена Холл уже обсуждалась ранее. В то же время подчёркивается, что решение о её отставке принято в момент, когда Белый дом потребовал в кратчайшие сроки добиться ощутимого прогресса в реализации совместного заявления лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Подробностей о причинах отставки и о том, кто именно заменит Андреа Холл в переговорной команде, источники газеты не приводят.