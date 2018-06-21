«Русская угроза»: НАТО вооружается, Германия защищается. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Кто, если не Россия: германская контрразведка обвинила Россию в хакерских атаках;
- В семь раз: НАТО нарастило мощность группировки у российских границ;
- Всё ради реформы: треть литовских мужчин не доживает до пенсии;
- Куда пойти работать: регионы будут сообщать о балансе рынка труда;
- Обратная сила: акцизы на бензин Минфин снижает задним числом.
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