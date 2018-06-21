Дулут, США, 21 июня, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Администрация президента США желает наладить отношения с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Миннесоте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп также подчеркнул, что по его мнению, Россия предпочла бы «иметь дело с Хиллари Клинтон» и желала именно ее победы на президентских выборах в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская газета Times заявила об обеспокоенности Лондона грядущей встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.