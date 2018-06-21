Вашингтон, 21 июня, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Северная Корея начала передачу США останков американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны 1950−1953 годов, в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты на встрече лидеров двух стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в Миннесоте.

Sos.wa.gov Американские солдаты во время войны в Корее

По словам главы Белого дома, останки двухсот американских военнослужащих были доставлены на родину 20 июня.

Напомним, по итогам встречи лидеров КНДР и США, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, северокорейская сторона взяла на себя обязательства помочь Соединённым Штатам идентифицировать и вернуть на родину останки американских военных, которые были взяты в плен во время войны на Корейском полуострове. Всего в ходе этой войны погибли свыше 35 тысяч военнослужащих США.

Ранее в СМИ появилась информация, что останки военнослужащих КНДР будет передавать командованию ООН в Южной Корее, затем они будут перенаправляться на базу ВВС США на Гавайях. Отмечалось, что процесс передачи останков может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.