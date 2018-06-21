Хабаровск, 21 июня, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Минтранс РФ пообещал увеличить субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток. В ведомстве полагают, что это поможет удержать рост цен на авиабилеты, вызванный резким подорожанием топлива. Помогут ли предложенные меры и как обстоят дела сегодня с авиаперелётами для дальневосточников, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Двуреков Взлётно-посадочная полоса

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В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о том, что в связи с ростом цен на авиационный керосин они могут быть вынуждены пойти на непопулярные меры в виде введения дополнительного «топливного сбора».

Поможет ли дополнительное субсидирование дальневосточникам узнать собственную страну?

Цены на западные направления сегодня, мягко говоря, не радуют ни глаз, ни кошелек жителей ДФО.

Так, улететь в Москву из Хабаровска 26 июня и вернуться обратно 16 июля можно за сумму от 35 028 рублей до 104 142 рублей. Однако в Москве мало кто отдыхает летом. Летом дальневосточнику хочется тепла, моря и фруктов. Авиабилеты Хабаровск — Симферополь — Хабаровск на те же даты обойдутся в сумму от 52 132 до 108 543 рублей.

Улететь в этот же период из Южно-Сахалинска в Москву и обратно будет стоить от 43 006 рублей до 153 245 рублей. Поездка к теплому морю, в Симферополь и обратно, жителю островного региона обойдется от 61 586 до 220 037 рублей.

Цены указаны на одного взрослого, эконом-класс.

Для сравнения: тур на Хайнань (не билеты, а «перелет + отель 3 звезды) стоит 52 тыс. рублей. Тур во Вьетнам на тех же условиях — от 44 тыс. рублей. Как говорится — комментарии излишни.

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«Знаете, что я вам скажу по этому поводу? Дело ведь не только в том, где ты будешь проводить отпуск. Дело в другом. Мы, я и муж, выросли в Советском Союзе. Мы с родителями всю страну объехали — были и в Ташкенте, и в Риге, и в Киеве, на Кавказе, да везде! На Волге не один раз! Мы знали свою страну, гордились ей, видели, какая она огромная, красивая, удивительная! У нас было чувство Родины! Этому чувству не научишь по учебнику истории! А у наших детей чувства Родины — нет! Ну, нельзя искренне любить страну, которую ты не знаешь, никогда не видел и не увидишь! Для наших детей Волга, Золотое кольцо, Калининград, Санкт-Петербург — это другая галактика. Пустые слова и картинки из учебников по географии и истории. Ну, они же читали в учебниках про Марс, про Луну. Но смешно ждать, что у них будут какие-то чувства к этим далеким планетам. Так и с Россией. Наши, дальневосточные дети, молодые люди, люди среднего возраста, никогда не видели Россию. Зато очень хорошо знают Китай, Южную Корею, Вьетнам, другие ближайшие к нам страны. А жители центральных, западных, южных регионов России? Они ведь тоже не знают страну. Вот вы писали про дневник, который издали в Рязани, без Курил, Сахалин на Камчатке, Калининград потеряли. Мы сначала смеялись с мужем, а потом так горько стало, даже страшно. Ведь рязанцы в этом смысле ничем от нас не отличаются. Уверена, что 99% рязанцев никогда не были, да и не будут даже в Сибири, не говоря уж о Дальнем Востоке. Для них всё, что за Уралом, — тоже другая планета. К нам приезжают в командировку москвичи, жители Санкт-Петербурга. Общаемся. Мы для них инопланетяне, они — для нас. Страна разобщена ужасно! Де-факто поделена на отдельные уезды и губернии, жители которых ничего друг о друге не знают! И это очень, очень плохо. Сейчас так много говорят о развитии Дальнего Востока. Так сделайте раз в два года для всех дальневосточников бесплатный проезд в центральные, южные, западные регионы России. Нас не так много. Люди уезжать отсюда перестанут, потому что, наконец, начнут чувствовать себя частью своей страны. Своей, а не других! Но для этого всем нашим нефтяникам, авиаперевозчикам и чиновникам нужно поумерить жадность и начать думать о стране как о своей Родине. Вот тогда всё получится», — поделилась мнением жительница свободного порта Ванино Ирина Коваленко.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность — одна из главных причин, по которой стремительно пустеет Дальний Восток. Люди категорически не хотят мириться с тем, что в XXI веке они оказываются фактически на положении ссыльных, не имеют возможности выехать в другие регионы своей страны.

Сегодня у Дальнего Востока появилась ещё одна, не менее серьезная проблема, которая может оставить жителей вообще без перелетов. Росавиация массово лишает дальневосточных лётчиков пилотских удостоверений, которые сама же и выдала. Проблемы у тех пилотов, которые проходили обязательные курсы повышения квалификации в челябинской частной школе «ЧелАвиа».

Пилоты и пассажиры возмущены тем, что безалаберность чиновников Росавиации, которые не увидели каких-то ошибок в документах частной летной школы, которую, к слову, очень хвалят все пилоты, может стоить Дальнему Востоку возможности летать в принципе.

Ранее по вине Росавиации до ДФО не дошли 64,9 млрд рублей, предназначенные на строительство и реконструкцию аэропортов.

В ходе прямой линии президента России жители ДФО пожаловались, что не чувствуют себя частью России. Владимир Путин сообщил, что буквально накануне прямой линии был обнулен НДС на дальневосточные направления. Однако рост цен на авиакеросин и «усилия» Росавиации могут, в свою очередь, «обнулить» все старания главы государства по преодолению проблемы транспортной недоступности ДФО.