Якутск, 21 июня, 2018, 04:49 — ИА Регнум. В бюджет Якутии обещают перечислить федеральные средства на устранение последствия прохождения паводковых вод по территории республики, но пока этого не сделано. Дело в том, что обращение о выделении 338,7 млн рублей на эти цели поступило от врио главы региона Айсена Николаева только 18 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта правительства РФ. Оказание помощи пострадавшим от наводнения обсуждалось 20 июня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства страны.

Sakha.gov.ru Паводок. Якутия

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Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сообщил главе государства, что пока запрошенные руководством Якутии средства до республики не доведены.

Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что обращение региона будет рассмотрено совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

«У нас есть в бюджете необходимые ресурсы для ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций. Деньги выделяются незамедлительно после того, как будут представлены списки пострадавших людей, которые предоставляются регионом, проверяются, соответственно, МЧС, и буквально на следующий день деньги выделяются», — подчеркнул Антон Силуанов, отметив, что обращение от руководства Якутии поступило 18 июня.

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Владимир Путин попросил Антона Силуанова с этими выплатами не затягивать:

«Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Излишняя здесь бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чём виноват».

Евгению Зиничеву президент рекомендовал наладить работу по выплатам пострадавшим от паводка должным образом, в том числе в части взаимодействия с региональными властями.

«От Вас, от Вашего ведомства многое зависит», — напомнил Владимир Путин Министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Отметим, что ещё когда прохождение паводка в республике не было завершено, руководство региона озвучивало предварительную сумму ущерба в 1 млрд рублей. После этого наводнение произошло ещё в нескольких сёлах региона. Итоговую сумму, необходимую на устранение последствий наводнений, руководство республики не озвучило, хотя вода везде уже спала.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 25 мая, до наводнения ещё в нескольких сёлах) от возникавших при прохождении паводковых вод в Якутии от затопления пострадали здания, в которых проживает более 4000 человек. Наводнение коснулось свыше 40 населённых пунктов региона. Подтоплен 31 социально-значимый объект, 4373 погонных метра тепловых трасс, 88,9 километров трасс регионального и муниципального значения и 78,83 километров поселковых дорог. Только на восстановление дорог потребуется 673,6 млн. рублей. Ремонт социальных учреждений обойдётся в 55,22 млн. рублей, объектов ЖКХ и энергетики — в 53,2 млн. рублей, сельхоззданий — 55,6 млн. рублей.

Компенсации людям, чьи дома залило водой, составят при частичном ущербе 20 тыс. рублей из республиканского и 50 тыс. рублей из федерального бюджета. При полной утрате имущества якутянам полагаются выплаты в размере 20 и 100 тыс. соответственно.

Напомним также, что в регионе проходила акция «Всем миром»: деньги на помощь пострадавшим от паводка собирали с жителей Якутии. Организатором сбора было министерство связи и информационных технологий республики. Ведомство не сообщало, сколько средств удалось собрать, а также куда были потрачены эти деньги.

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