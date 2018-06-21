Лондон, 21 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Великобритания обеспокоена возможностью встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до саммита НАТО в Брюсселе, сообщает The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По данным собеседников издания из британского правительства, Лондон обеспокоен возможным влиянием встречи Путина и Трампа на дальнейшие встречи американского президента на саммите НАТО и при визите в Великобританию. Поэтому, по мнению собеседников издания, встрече президентов России и США лучше состояться после визита Трампа в Великобританию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристриан Штрахе заявил, что Австрия готова предоставить России и США площадку для встречи президентов Путина и Трампа.