Вашингтон, 21 июня, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ЦРУДжошуа Шульте, которому ранее были предъявлены обвинения в краже данных разведывательного ведомcтва, не признаёт своей вины, сообщает Associated Press.

Шпионаж

Шульте обвиняется в передаче секретных данных ЦРУ организации WikiLeaks. Ранее его адвокат уточнял, что речь идёт об опубликованных порталом документах «Vault 7», из которых стало известно о системах кибервзлома, шпионских и вредоносных программах, используемых ЦРУ.

Обвинение Шульте было предъявлено в общей сложности по 13 пунктам. Кроме этого, он обвиняется в совершении преступлений, связанных с детской порнографией.