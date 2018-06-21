Кишинёв, 21 июня, 2018, 03:43 — ИА Регнум. В посольстве США в Молдавии назвали «неожиданным и непрозрачным» решение кишинёвского суда об отмене результатов выборов мэра Кишинёва. Как передает ИА REGNUM, сложившуюся ситуацию в дипмиссии казали тревожной и «подрывающей доверие к демократическому процессу в Молдавии». В посольстве пообещали сделать всё для торжества демократических ценностей в Молдавии.

Dodon.md Выступление Иона Чебана

А в Европейской службе внешних связей призвали молдавские власти уважать волю избирателей и гарантировать функционирование демократических механизмов. «Нэстасе был избран избирателями Кишинёва, что было признано и наблюдателями. Крайне важно уважать волю избирателей», — заявили в ведомстве

Кишинёвский районный суд 19 июня признал недействительными результаты выборов мэра Кишинёва, на которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил кандидата-социалиста Иона Чебана. Решение было принято по жалобе социалистов, обвинивших Нэстасе в том, что в день выборов он призвал граждан приходить на участки.

Ион Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона и приемлемый кандидат для лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.

20 июня молдавская оппозиция начала массовые акции протеста в центре Кишинева. Оппозиционеры пообещали протестовать ежедневно.