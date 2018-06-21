Карсон-Сити, США, 21 июня, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Компания Tesla подала иск в суд на бывшего сотрудника Мартина Триппа, обвиняемого в саботаже и передаче конфиденциальных данных. Об этом сообщает CNBC.

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Компания обвиняет Триппа во внесении несанкционированных изменений в программный код операционной системы, заведовавшей производством, а также в передаче гигабайтов конфиденциальной информации третьим лицам, включая «десятки конфиденциальных фотографий и видео, на которых запечетлены производственные системы Tesla»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня глава Tesla Илон Маск обвинил сотрудника компании в «длительном и вредоносном саботаже».