Лондон, 21 июня, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Футбольная ассоциация Англии (FA) совместной с полицией Великобритании расследует действия английских болельщиков на ЧМ-2018 в России, передаёт The Guardian.

Английский фанат

Ранее в сети появилось видео, на котором болельщики английской сборной перед матчем против Туниса в одном из баров Волгограда пели песни антисемитского содержания и при этом вскидывали руки в нацистском приветствии.

Представитель FA заявил, что ассоциация решительно осуждает действия фанатов и взаимодействует с правоохранительными органами для установления лиц, запечатлённых на видеоролике.