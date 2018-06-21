Кишинёв, 21 июня, 2018, 03:31 — ИА Регнум. Оба кандидата в мэры столицы Молдавии Кишинева — победивший на выборах оппозиционер Андрей Нэстасе и проигравший социалист Ион Чебан — опротестовали решение кишиневского районного суда об аннулировании результатов выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Чебан, по запросу которого и были аннулированы выборы, заявил, что не хотел, чтоб так вышло.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Социалисты, по его словам, хотели не отмены выборов, а признания того, что его оппонент Нэстасе в ходе кампании нарушил избирательное законодательство. При этом Чебан добавил, что решение отменить итоги выборов направлено и против него, хотя он «ничего не нарушал».

Президент Молдавии Игорь Додон, являющийся неформальным лидером социалистов, сказал, что суд должен был не отменять итоги выборов, а отдать победу Чебану. Он выразил мнение, что решение на руку в первую очередь Нэстасе, поскольку выставляет его в роли «жертвы».

Андрей Нэстасе и другой лидер оппозиции Майя Санду назвали решение суда проявлением диктатуры Демпартии и Партии социалистов и призвали бороться с ней с помощью массовых протестов. «Они наплевали на самое дорогое, что у нас осталось — на наш голос. Плахотнюк хочет показать нам, что в этой стране он решает, кто выиграет, а кто проиграет», — заявила Санду.

Пресс-секретарь правящей Демпартии Виталий Гамурарь назвал решение суда об отмене результатов выборов «чувствительным» и призвал дождаться окончательного решения высшей судебной инстанции.

Кишиневский районный суд 19 июня признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, на которых оппозиционер Андрей Нэстасе победил кандидата-социалиста Иона Чебана. Решение было принято по жалобе социалистов, обвинивших Нэстасе в том, что в день выборов он призвал граждан приходить на участки.

Чебан, напомним, — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и.о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.

20 июня молдавская оппозиция начала массовые акции протеста в центре Кишинева. Оппозиционеры пообещали протестовать ежедневно.