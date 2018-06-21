Москва, 21 июня, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Американский программист и один из основателей проекта Renly Ибрагим Диалло поделился историей о том, как его полтора года назад с работы уволила компьютерная программа. Эту историю программист опубликовал в своем блоге.

Компьютерная программа

Диалло рассказал, что проблемы у него начались со входа на работу через турникет — карта-пропуск издавала запрещающий сигнал. Однако сам программист не придавал этому значения, пока на следующий день по той же причине не смог попасть на корпоративную парковку.

После проверки службой безопасности карты-пропуска выяснилось, что автоматизированная система не продлила контракт Диалло автоматически и сочла его уволенным. Об этом «увольнении», как выяснилось, начальство Диалло даже не знало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Сбербанк заявил о планах по сокращению трех тысяч сотрудников по причине ввода в эксплуатацию робота-юриста, который будет выполнять функции уволенных.