Москва, 21 июня, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств стран ООН (UNCOPS), который пройдёт 21 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мвд.рф Владимир Колокольцев

Как сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, в рамках саммита запланировано выступление российского министра.

Кроме этого, Колокольцев проведёт встречи с главой Департамента операций ООН по поддержанию мира, заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции Южной Кореи Ли Чхоль Соном.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, в саммите примут участие руководители правоохранительных ведомств 193 государств. Одной из тем саммита, по его словам, станет противостояние трансграничным угрозам безопасности.