Москва, 21 июня, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Роспотребнадзор намерен открыть всероссийскую горячую линию, по которой граждане смогут получить информацию об инфекционных угрозах в других странах, сообщает пресс-служба ведомства.

U.S. Air Force Инфекционная опасность

Как уточняется, горячая линия будет действовать в каждом российском регионе в период с 25 июня по 9 июля. На вопросы граждан о текущей эпидемиологической ситуации за рубежом смогут ответить специалисты Роспотребнадзора, а также сотрудники Центрой гигиены и эпидемиологии в ходе личных консультаций.

Кроме этого, гражданам расскажут о правилах безопасного поведения во время отдыха и о правах потребителей при оказании им туристических услуг.

Сообщается, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров будут размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.