Будапешт, 21 июня, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Парламент Венгрии одобрил пакет законов, предусматривающих уголовное преследование за оказание помощи нелегальным мигрантам, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

Глава венгерского минюста Сандор Пинтер отметил, что пакет законов «Стоп Сорос!» необходим для того, чтобы организация нелегальной иммиграции в Венгрию стала уголовно наказуемым деянием.

«Мы хотим использовать законы, чтобы Венгрия не превратилась в страну иммигрантов», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венгерское правительство Виктора Орбана 30 мая внесло новую версию пакета законов «Стоп Сорос!».