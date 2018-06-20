Лондон, 21 июня, 2018, 02:36 — ИА Регнум. Список лучших фильмов первой половины 2018 года представили эксперты журнала The Guardian.

Цитата из к/ф «Нелюбовь». Реж. Андрей Звягинцев. 2017. Россия — Франция — Германия — Бельгия Раздумие

В список попала картина «Нелюбовь» российского кинорежиссера Андрея Звягинцева, которую британские обозреватели назвали «завораживающей». Также в список вошли блокбастеры «Мстители: война бесконечности», «Черная пантера», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский фильм «Карп отмороженный» получил награду за лучший сценарий на первом кинофестивале стран ШОС в Циндао.