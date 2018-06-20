Мексика, 21 июня, 2018, 02:32 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли и ещё более десяти пострадали в результате ДТП с грузовиком на юге Мексики, передаёт газета Milenio.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Тустла-Гутьеррес, столице штата Чьяпас. По предварительным данным, трейлер с отказавшими тормозами протаранил несколько автомобилей, после чего въехал в группу людей на автобусной остановке.

Сам водитель грузовика получил незначительные травмы. Ожидается, что в ближайшее время он сможет быть допрошен полицией.