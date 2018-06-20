Мехико, 21 июня, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Федерация футбола Мексики выплатит штраф за поведение фанатов на матче ЧМ-2018 между сборными Мексики и Германии. Соответствующее решение вынесла Международная федерация футбола (FIFA).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мексиканские болельщики

Ранее сообщалось, что FIFA проводит расследование по факту действий мексиканских болельщиков, которые во время опасных моментов на матче выкрикивали бранное слово «Puto», являющееся оскорблением в адрес гомосексуалов.

Следует отметить, что перед началом чемпионата Федерация футбола Мексики обращалась к болельщикам с призывом воздерживаться от нецензурной брани на матчах.

В соответствии с решением FIFA, федерация должна будет выплатить штраф в размере 10 000 долларов.