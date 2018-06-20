Киев, 21 июня, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил использовать поступления в бюджет от борьбы с контрабандой на покупку американских ПВО Patrion, сообщает украинский «24 канал».

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

Предполагается, что поступления от борьбы с контрабандой составят около $4 миллиардов. Именно эти деньги Полторак предложил потратить на закупку 5 дивизионов Patriot, чтобы «полностью закрыть границу с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал содание ракет дальнего радиуса поражения на Украине.