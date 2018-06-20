Ереван, 21 июня, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Полиция Армении в ходе масштабной операции задержала около десяти так называемых «воров в законе». Фактически задержаны все «воры» постоянно проживающие в стране.

Пресс-служба полиции Армении Задержание одного из так называемых «воров в законе»

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела 20 июня сотрудники полиции по решениям суда провели обыски в домах так называемых «воров в законе: Самвела Арутюняна (Сын Манета Самвелик), Рафаэла Хоецяна (Афулик), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Сурена Аветисяна (Суро Ленинаканский), Артема Казаряна (Артемик Ленинаканский), Андраника Согояна (Зап), Армена Манукяна (Сево), Андраника Арутюняна (Андик Масивский), Александра Макаряна (Ало), Артема Динунца (Артемик Гориский), Геворка Меликяна (Геворик Ошаканских), Норайра Пилояна (Кончо).

Уточняется, что в результате обысков обнаружено большое количество оружия, боеприпасов, наркотиков. Также в результате проведенных обысков были задержаны около двадцати так называемых «криминальных авторитетов».

После прихода к власти Никола Пашиняна в стране происходят также крупномасштабные коррупционные разоблачения. Вчерашний арест депутата парламента Армении Манвела Григоряна можно назвать лишь одним из эпизодов.

В последние несколько недель служба национальной безопасности (СНБ) сообщила о раскрытии коррупционной схемы в крупных супермаркетах, в результате которой годами розничные сети уклонялись от уплаты налогов. СНБ также сообщила о недоплаты в бюджет около $7 млн компанией «Норфолк Консалтинг», которая занималась грузоперевозками и таможенным оформлением грузов.

Кроме того, уголовное дело возбуждено после обысков, действующего при столичной мэрии, фонда «Ереван». По данным следствия, за многие сделки в мэрии Еревана граждане кроме официальных выплат перечисляли деньги в фонд.

Под подозрением в коррупции оказались также некоторые фирмы бывших чиновников. В некоторых из них 20 июня полиция также провела обыски.

Сегодняшние действия полиции по нейтрализации криминальных элементов впечатлили армянское общество не меньше, чем недавний коррупционный скандал с генералом Манвелом Григоряном.