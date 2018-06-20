Вашингтон, 21 июня, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Закон, запрещающий разделять семьи нелегальных иммигрантов в США при задержании, подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Памятник иммигрантам в США

«Политика администрации президента США также заключается в сохранении единства семьи, в том числе содержание их вместе при совместном задержании семей иммигрантов, если это возможно, соответствует законодательству и при наличии ресурсов», — сказано в указе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа римский Франциск назвал действия миграционных служб США, разделяющих семьи иммигрантов при задержании, аморальными.