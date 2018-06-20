Вашингтон, 21 июня, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт может сменить Сару Сандер в должности пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на свои источники.

Хизер Науэрт

Ранее в ряде американских СМИ уже появилась информация о том, что Сара Сандерс может в скором времени покинуть пост пресс-секретаря Белого дома из-за усталости от работы в условиях постоянно меняющегося курса политики президента Дональда Трампа по различным направлениям.

Бывшая ведущая телеканала Fox Хизер Науэрт занимает должность официального представителя Госдепартамента с апреля 2017 года. По данным источников, Дональд Трамп чрезвычайно доволен её работой и будет рад видеть её своим новым пресс-секретарём в случае ухода Сары Сандерс.