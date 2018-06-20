Каир, 21 июня, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Форвард национальной команды Египта по футболу Мохаммед Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной из действий Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Football.ua Мохаммед Салах

«В египетской команде все едины, и между нами нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга, и у нас самые лучшие отношения», — написла футболист в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Салаха возник конфликт с EFA из-за того, что на тренировки сборной было приглашено большое число звёзд и бизнесменов, которые мешали футболистам полноценного готовиться к ЧМ-2018.