Нью-Йорк, США, 21 июня, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Платежные системы Visa и MasterCard тестируют банковские карты со встроенным сканером отпечатков пальцев, сообщает The Wall Street Journal.

Отпечаток пальца

Нововведение призвано служить целям безопасности: теперь владельцу карты не нужно будет вводить PIN-код, а достаточно будет приложить палец при совершении платежа. Предполагается, что это снизит количество покупок по украденным банковским картам, а также снизит количество отклоненных платежей у истинных владельцев карты. Эксперты отмечают, что подобные карты не будут пользоваться популярностью ввиду их высокой стоимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2018 года Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроект, направленный на противодействие хищению денег с банковских карт. Согласно законопроекту, банки будут обязаны сообщать клиентам о выявленных признаках несанкционированных транзакций.