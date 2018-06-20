Москва, 21 июня, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания актёра и певца Вахтанга Кикабидзе, заявившего о своей ненависти к СССР.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Я так думаю!»

«Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что Кикабидзе набрал годы, а «мудрости — нет».

Напомним, ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью Deutsche Welle признался в своей ненависти к гербу СССР и рассказал, что был рад распаду Советского Союза. Актёр отметил, что такую огромную страну было трудно развалить, однако, по его мнению, Россия сегодня движется по тому же пути.